Армия Израиля уничтожила морской тоннель ХАМАС в секторе Газа

Благодаря тоннелю ХАМАС имел возможность незаметно для израильских военных покидать базу

Армия Израиля, нанеся удар по военно-морской базе палестинского исламистского движения ХАМАС, уничтожила тоннель, который выходил к морю.

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Об этом говорится в сообщении на странице израильской армии в Twitter.

Так, согласно информации, операцию провели 3 июня на севере сектора Газа. Уничтоженный тоннель давал возможность ХАМАС незаметно для израильских военных покидать базу, расположенную на побережье сектора Газа, и выходить в море для осуществления атак на Израиль.