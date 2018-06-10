Армия Израиля уничтожила морской тоннель ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля, нанеся удар по военно-морской базе палестинского исламистского движения ХАМАС, уничтожила тоннель, который выходил к морю.
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Об этом говорится в сообщении на странице израильской армии в Twitter.
Так, согласно информации, операцию провели 3 июня на севере сектора Газа. Уничтоженный тоннель давал возможность ХАМАС незаметно для израильских военных покидать базу, расположенную на побережье сектора Газа, и выходить в море для осуществления атак на Израиль.
During IDF strikes in the Gaza Strip on Sunday, June 3rd, 2018, the IDF attacked a military post belonging to Hamas’ special naval forces in the northern Gaza Strip. During this strike, an offensive terror tunnel, which leads to the sea, was demolished pic.twitter.com/WKaE6btUXa— IDF (@IDFSpokesperson) June 10, 2018