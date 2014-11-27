Греция парализована общенациональной забастовкой

В стране закрыты госучреждения, серьезно нарушена работа общественного транспорта, отменены сотни авиарейсов, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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Профсоюз частного сектора GSEE и государственного ADEDY объявили забастовку в знак протеста против запланированных увольнений и пенсионной реформы, которых требуют Евросоюз и МВФ.

Как сообщается, все греческие внутренние и международные авиарейсы были отменены после того, как к забастовке присоединились авиадиспетчеры.

Поезда и паромы также остановили работу.

В больницах работают врачи, специализирующиеся на чрезвычайных ситуациях, в то время как налоговые и другие местные государственные учреждения закрыты.

"GSEE сопротивляется догматичной одержимости правительства политикой жесткой экономии и повышения налогов",- говорится в опубликованном на этой неделе заявлении профсоюза.

Она обвинила правительство в попытке вернуть рынок труда "обратно в средневековье" и проводить политику, ведущую к "гуманитарному кризису".

Напомним, ранее сообщалось, что в среду греческие СМИ провели 24-часовую забастовку против политики жесткой экономии, которой придерживается правительство страны.