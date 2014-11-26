В Греции бастуют государственные телеканалы и радиостанции

Телеканалы транслируют лишь фильмы, научно-познавательные и развлекательные передачи, а радиостанции - музыку. Афинское информационное агентство прекратило передачу сообщений с сегодняшнего утра до завтрашнего, сообщает ТАСС.

В числе требований журналистов значатся "введение обязательных коллективных трудовых договоров и запрет на личные контракты, выплата задолженностей по зарплате всем работникам СМИ, а также восстановление упраздненного в июне 2013 года Греческого радио и телевидения".

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Журналисты проводят акцию за сутки до всеобщей забастовки в Греции, намеченной на 27 ноября. Как отмечается в обнародованном заявлении, газеты, радио и телевидение также не будут работать с 11.00 до 14.00 по местному времени в четверг "для того, чтобы все работники средств массовой информации смогли участвовать в запланированных на этот день демонстрациях".

Исключением будут корреспонденты и технический персонал, "задействованные в освещении манифестаций по всей стране". Кроме того, журналисты намерены завтра провести свой митинг возле здания Союза редакторов ежедневных афинских газет.

Организаторами всеобщей забастовки 27 ноября выступают крупнейшие профобъединения Греции. Цель акции - заявить о своем протесте против проводимой правительством политики жесткой экономии и новых непопулярных "антинародных мер", закладываемых в госбюджет 2015 года.

Греческая железнодорожная компания ТРЕНОСЕ уже сообщила о прекращении движения в четверг всех поездов и пригородных электричек. В портах на якорях останутся все виды судов. Из-за участия в забастовке авиадиспетчеров греческая авиакомпания Aegean Airlines отменила 97 внутренних и 65 зарубежных рейсов, а авиакомпания Olympic Air - все свои 34 рейса, планировавшиеся на четверг. Вносятся изменения в график движения городского транспорта.

Напомним, в прошлом году профсоюзы Греции объявили забастовку из-за закрытия государственной телерадиокорпорации (ERT).