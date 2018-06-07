Трамп упрекнул премьера Канады поджогом Белого дома во время войны 1812 года - СМИ

Трюдо в ходе разговора начал давить на Трампа с тем, чтобы тот объяснил, как пошлины помогают решению проблемы «национальной безопасности».

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо допустил историческую ошибку, припомнив ему поджог Белого дома во время англо-американской войны 1812 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает РБК.

Сообщается, что телефонная беседа состоялась еще 25 мая. На ней лидеры двух стран обсуждали торговые пошлины, которые США ввели с 1 июня на сталь и алюминий из Канады и ряда других стран.

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По словам источников, Трюдо в ходе разговора начал давить на Трампа с тем, чтобы тот объяснил, как тарифы помогают решению проблемы «национальной безопасности». «Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?», - сказал в ответ Трамп, имея в виду войну 1812 года.

В Белом доме отказались прокомментировать эти сообщения, отмечает CNN. В Совете национальной безопасности США не ответили на запрос о комментарии.

Как отмечает издание, историческая ошибка, закравшаяся в комментарии Трампа, заключается в том, что Белый дом во время войны 1812 года сожгли британские войска. События разворачивались в 24 августа 1814 году во время англо-американской войны, которая продолжалась с 1812 по 1815 год. Историки отмечают, что нападение британских войск на Вашингтон было ответом на американское нападение на город Йорк, провинции Онтарио - территорию, которая стала в последствии Канадой, но на тот момент была британской колонией.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон не стал раскрывать детали своих телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись на прошлой неделе. Комментируя беседу, Макрон привел цитату немецкого канцлера Отто фон Бисмарка о том, что людям лучше не знать, из чего делаются сосиски.