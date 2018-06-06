Макрон сравнил разговор с Трампом о пошлинах с сосисками

Президент Франции назвал введение пошлин на товары из Европы, Мексики и Канады ошибочным решением.

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал раскрывать детали своих телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись на прошлой неделе.

Комментируя беседу, Макрон привел цитату немецкого канцлера Отто фон Бисмарка о том, что людям лучше не знать, из чего делаются сосиски, сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

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"Как говорил Бисмарк, если бы мы сказали людям, из чего делаются сосиски, они вряд ли захотели бы их есть. Поэтому мне нравится, когда еду видят уже готовой. Я не уверен, что кухонные комментарии повысили бы заказы на нее или улучшили аппетит", - сказал Макрон.

В официальном заявлении французских властей по итогам беседы Макрона с Трампом говорилось, что президент Франции назвал введение пошлин на товары из Европы, Мексики и Канады ошибочным и незаконным решением.

В сообщении Белого дома по итогам беседы говорилось, что президенты говорили о торговле и миграции. Макрон также пообещал провести "откровенную и прямую дискуссию" с Трампом в ходе предстоящей встречи в Канаде.

Накануне собеседники CNN рассказали, что разговор между американским и французским президентом был "ужасным". "Макрон думал, что он сможет в отношениях с Трампом говорить искренне. Но Трамп не может терпеть подобную критику", - отметил источник телеканала.