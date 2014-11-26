Президент Израиля раскритиковал закон о титульной нации

Израильский президент Реувен Ривлин заявил, что закон, определяющий Израиль как "национальное пространство еврейского народа", противоречит видению отцов-основателей еврейского государства о равенстве для арабских граждан. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Reuters.

"Составители Декларации независимости Израиля мудро настаивали на том, что арабские общины в Израиле, как и другие группы, не должны чувствовать себя как евреи чувствовали себя в изгнании", - заявил Ривлин.

По словам президента, Декларации 1948 года, провозгласившая создание еврейского государства, была демократической и обещала "полное равенство" в социальных, религиозных и культурных правах для всех жителей страны. Отметим, что должность президента в Израиле носит в значительной степени церемониальный характер.

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Закон о титульной нации был принят парламентом Израиля 23 ноября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закон поддержал. Закон был одобрен в правительстве Израиля 14 голосами против шести. Среди его противников оказались министр юстиции Ципи Ливни и группа министров из либеральной центристской партии "Еш Атид", в том числе глава этой партии, министр финансов Яир Лапид.

Закон, вызвавший бурю эмоций у обсуждавших его политиков, был принят на фоне растущей напряженности в рядах арабского меньшинства Израиля.

Пятую часть восьмимиллионного населения Израиля составляют арабы, которые обладают равными с еврейским большинством гражданскими правами, включая избирательные, но часто жалуются на фактическую дискриминацию. Ассоциируя себя с палестинцами, многие из них ведут борьбу не только за повышение собственного статуса в израильском обществе, но и отстаивают права соплеменников, живущих на оккупированных территориях. На возвращение к своим домам также претендуют миллионы разбросанных по миру палестинцев, в разные годы бежавших с территории современного Израиля.

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В некоторых своих версиях, которые также будут представлены парламенту и использованы для формирования единого документа, закон о еврейском государстве предполагает, по данным местных СМИ, лишение арабского языка статуса государственного, которым он обладает наряду с ивритом. Еще один спорный пассаж - институализация еврейского религиозного права, еврейской традиции в качестве "источника вдохновения" для современного нормотворчества.