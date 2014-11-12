Израиль поможет Украине создать систему срочной медицинской помощи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве перед началом конференции еврейских объединений Украины.

Дипломат отметил, что у Израиля есть очень широкое поле деятельности по сотрудничеству с Украиной.

По его словам, скоро будет начат проект, который связан с созданием системы оказания срочной медицинской помощи, поскольку у Израиля есть большой опыт в этой области.

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"Мы будем делиться этим опытом с государственными структурами Украины", - сказал посол.

Кроме того, он отметил, что уже началась реализация одного из проектов, связанного с проведением тренинга психологов с людьми, которые имеют психологические травмы.

"Это очень важный вопрос, здесь очень много людей как гражданских, так и военных, которые были в зоне АТО, и у них есть разные психологические травмы", - сказал посол.