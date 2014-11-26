Глава правительства Каталонии не оставляет надежд добиться отделения от Испании

Глава правительства Каталонии Артур Мас намерен добиться отделения от Испании путем проведения досрочных выборов.

Выступая на конференции в Барселоне поздно вечером во вторник, 25 ноября, он заявил, что объявит внеочередные выборы, если они будут иметь ранг плебисцита по вопросу о независимости региона, передает DW.de.

Назвав выборы "единственным способом" для каталонцев высказать свое мнение по поводу экзистенциального вопроса, Мас провозгласил их целью основания независимого государства уже через 18 месяцев, сообщает агентство dpa. О конкретной дате проведения голосования пока не идет.

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Выступая перед тремя тысячами слушателей, глава регионального правительства призвал все партии и представителей гражданского общества, которые высказываются за независимость Каталонии, сплотиться и баллотироваться единым списком. "Нужно отложить в сторону вечные дискуссии на второстепенные темы", - цитирует Артура Масса агентство AFP.