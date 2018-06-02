Король Саудовской Аравии впервые в истории назначил министра культуры

Новое назначение приурочено к исполнению плана, который призван привнести глубокую трансформацию в саудовское общество.

Король Саудовской Аравии Сальман бин Абдул-Азиз ас-Сауд назначил первого в 85-летней истории страны министра культуры.

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Как сообщают арабские СМИ, им стал племянник короля, принц Бадр бен Абдалла бен Фархан аль-Сауд, передает kommersant.ru. Ранее вопросы культуры курировало Министерство информации и культуры, однако король принял решение создать отдельное ведомство.

Это не единственное назначение в саудовском кабинете министров. Так, король Сальман назначил нового министра по делам ислама, давата (распространение ислама- ред.) и наставления, которым стал Абдель Латифа бен Абдель Рахмана Аль аш-Шейха, а новым главой Министерства труда и социального развития был назначен бизнесмен Ахмед бен Сулейман ар-Раджхи. Кроме того, были назначены заместители министров внутренних дел и энергетики.

Новые назначения приурочены к исполнению плана «Видение-2030», который призван привнести глубокую трансформацию в саудовское общество. В рамках этого плана были также открыты кинотеатры, закрытые еще в конце 70-х годов прошлого века. Также в королевстве регулярно проводятся музыкальные фестивали, а также планируется строительство первой оперы.