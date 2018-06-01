В России ветер снес надувной батут: двое детей получили серьезные травмы

16:50, 01 июня 2018
Мир
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В России сильный ветер снес детский батут / скриншот

В результате происшествия, двое детей, которые прыгали в это время на бутуте, получили серьезные травмы, сообщает Telegram-канал Mash.

"В Знаменске ветер снес и перевернул надувной батут. В это время там прыгали 5-летняя Соня и 8-летняя Ульяна. У одной перелом черепа, у другой ушиб таза", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что батут был плохо закреплен для такого ветра.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Одессе ребенок сломал позвоночник, прыгая на бутуте.

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Теги: #Россия#прыжки на батуте