В России ветер снес надувной батут: двое детей получили серьезные травмы

У одной девочки перелом черепа, у другой - ушиб таза.

В городе Знаменск Астраханской области России сильный ветер снес детский надувной батут.

В результате происшествия, двое детей, которые прыгали в это время на бутуте, получили серьезные травмы, сообщает Telegram-канал Mash.

"В Знаменске ветер снес и перевернул надувной батут. В это время там прыгали 5-летняя Соня и 8-летняя Ульяна. У одной перелом черепа, у другой ушиб таза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что батут был плохо закреплен для такого ветра.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Одессе ребенок сломал позвоночник, прыгая на бутуте.