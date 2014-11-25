Der Spiegel: Правая сеть Кремля

Об этом пишут Бенджамин Биддер и Филипп Виттрок в своей статье «Правая сеть Кремля», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Французские правые популисты «Национального фронта» очень популярны в России. После того, как в марте российские солдаты захватили власть в Крыму, депутат НФ Эмерик Шопрад отправился на полуостров. Там он решительно подтвердил: спешно проведенный референдум «легитимный».

Чуть позже лидер партии Шопрада Марин Ле Пен также отправилась в Москву и выразила России свою солидарность. Ее принимал председатель парламента Сергей Нарышкин, близкий доверенный президента Владимира Путина. Для Путина Ле Пен может стать «определенным сюрпризом», как она однажды сказала журналу Spiegel. Россия стоит у позорного столба, потому что по приказу США ее демонизировали в течение многих лет». Ле Пен с удовольствием бы развалила ЕС, что несомненно было бы выгодно и для Путина.

«Национальный фронт» Ле Пен с Россией объединяют не только политические симпатии, но и стабильные деловые отношения. Согласно информации французского следственного портала Mediapart, российско-чешский банк выдал «Национальному фронту» кредит в девять миллионов евро. Доля в «Первом чешско-российском банке» есть, среди прочих, и у газового магната Геннадия Тимченко, который также считается доверенным Путина.

Следующая цель Путина AFD?

Сделка подогревает опасения, что Россия Путина целенаправленно финансирует популистские партии и группы на Западе, чтобы ослабить ЕС как внешнеполитического конкурента. Но Кремль тянется не только к французскому «Национальному фронту». В Великобритании он добивается расположения радикальных противников Европы UKIP (Партия Независимости Соединенного Королевства). Их представители на канале Russia Today, англоязычном канале Кремля, всегда желанные гости. В Венгрии Россия поддерживает хорошие отношения с ультраправой партией Йоббик. Их лидер Габор Вона в мае 2013 года выступил с речью в престижном Московском государственном университете.

Предположительно Путин искал политического партнера также и в Германии - и нашел его в партии «Альтернатива для Германии (AfD)». Так утверждает газета «Bild», ссылаясь на источники в службе разведки и в Кремле. Российское правительство хочет использовать финансовую зависимость, чтобы влиять на критиков Евросоюза. Приближенные к Кремлю организации могли бы участвовать в спорной торговле золотом AfD или помочь партии с кредитами – как это происходит с НФ во Франции.

«Альтернатива для Германии» называет эту информацию «ложью». «У нас нет никаких контактов с политическими партиями, организациями или банками в России, и мы не намерены налаживать подобные контакты», говорит пресс-секретарь, подчеркнув, что партия не будет принимать кредитов из-за рубежа. Даже в спорной торговле золотом нет никаких деловых отношений с Россией.

И еще: AfD давно вызвала интерес Кремля. Идеи молодой партии по-прежнему крайне нестабильны, руководство расколото. Снова и снова можно услышать очень дружественный тон в отношении России. Поддержка этой партии может быть выгодной, считает Москва. Один из самых известных руководителей AfD, Александр Гауланд, был приглашен осенью в российское посольство в Берлине. Они очень хотят «с ним поговорить», сказал он в то время.

Путин как «мировой лидер консерваторов»

Судя по усилиям, Кремль следует новой стратегии. Несколько лет назад он попытался напасть на Запад своими собственными ресурсами: Москва основала тогда Институты прав человека в Париже и Вашингтоне, чтобы указывать Европе и США на их упущения в том, что касается свободы слова и прессы. Но инициатива провалилась.

Теперь Москва пытается представить Путина, как полную противоположность якобы морально вырождающемуся Западу, где гомосексуалисты могут жениться и усыновлять детей. Российские ястребы также часто называют это «Гейропа». Концепт «Путина, как нового мирового лидера консерваторов», разработал московский «Центр стратегических коммуникаций» еще в декабре 2013 года. Аналитический центр подчиняется заместителю главы президентской администрации Путина.

Сотрудничество с «правыми» критиками Европы и США должно помочь в реализации этого плана. При выборе союзников Кремль не щепетильный, к примеру, немецкий публицист Юрген Эльзессер. Редактор журнала «правых» «Compact» негативно высказывается и настраивает читателей против иммиграции, евреев, гомосексуализма и предполагаемой оккупации Германии американцами.

В июне Эльзессер представил антологию «выступлений Путина перед немцами» - в зале «Русского дома» в Берлине. Российский дипломат вместе с автором сидел на подиуме. Нечто похожее было на конференции «Compact» Эльзессера. В 2013 году там выступала российский депутат Елена Мизулина, она инициатор спорного закона России против «гей-пропаганды».

В прошедшие выходные Эльзессер снова пригласил всех на конференцию под названием «Мир с Россией». В качестве приглашенной звезды выступал Владимир Якунин, глава РЖД и один из ближайших доверенных лиц Путина. И в лице Александра Гауланда среди гостей была представлена партия «Альтернатива для Германии».