Папа Римский: Европа создает впечатление уставшей и постаревшей

Папа Римский Франциск, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге, заявил о необходимости усиления Европы, сообщает Радио Свобода.

«Вместо того, чтобы быть крепче и сильнее, Европа создаёт впечатление уставшей и постаревшей, она всё менее и менее выглядит защитником в мире, который часто смотрит на неё с равнодушием, недоверием, и даже, порой, с подозрением», - отметил Франциск.

По его словам, великие идеи, которые некогда вдохновляли Европу, кажутся утратившими прежнюю силу, уступившими место бюрократическим формальностям европейских учреждений. Франциск призвал политиков обращать внимание, прежде всего, на людей, на их нужды, а не на юридические и технические процедуры.

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В своём выступление Папа Римский затронул, среди прочего, вопросы, связанные с нелегальными мигрантами. Он призвал европейских законодателей более активно способствовать решению проблем переселенцев, и не допустить того, чтобы Средиземное море, через которое в Европу пытаются попасть многие мигранты, превратилось в «огромное кладбище».

Нынешний визит – первый приезд главы Римско-католической церкви в Страсбург с момента, когда этот город посетил в 1988 году Иоанн Павел II.