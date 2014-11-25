Папа Римский впервые за четверть века выступит в Европарламенте

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

Франциск прибыл в Европарламент примерно в 10:30 по Страсбургу.

Кроме выступления перед европарламентариями, у него запланированы встречи с лидерами Европейского Союза с участием премьер-министра Италии Маттео Ренци.

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Ранее сообщалось, что Папа Римский примет участие в церемонии поднятия флага, а в 11.15 - произнесет свою речь перед депутатами Европарламента. Чуть позже он перейдет в здание Совета Европы, где выступит перед представителями всех организаций, входящих в Совет Европы.