Папа Римский впервые за четверть века выступит в Европарламенте
12:35, 25 ноября 2014Мир
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Сегодня в Страсбурге Папа Римский Франциск выступит в Европейском парламенте впервые после того, как в Европарламенте выступал Иоанн Павел II, что произошло в октябре 1988 года.
У Папы Римского запланированы встречи с лидерами ЕС / cbc.ca
Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.
Франциск прибыл в Европарламент примерно в 10:30 по Страсбургу.
Кроме выступления перед европарламентариями, у него запланированы встречи с лидерами Европейского Союза с участием премьер-министра Италии Маттео Ренци.
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Ранее сообщалось, что Папа Римский примет участие в церемонии поднятия флага, а в 11.15 - произнесет свою речь перед депутатами Европарламента. Чуть позже он перейдет в здание Совета Европы, где выступит перед представителями всех организаций, входящих в Совет Европы.
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