Дания и Швеция хотят построить первое в мире международное метро

Линией метро хотят соединить датский Копенгаген и шведский Мальме.

Датский Копенгаген и шведский Мальме планируют строительство линии метро, которая соединит два города через пролив Эресунн.

Об этом сообщает The Local.

Мэры двух городов заявили на пресс-конференции, что метро может быть построено до 2035 года. Транспортная линия обеспечит рабочие места, уменьшит время проезда и увеличит инвестиционный потенциал.

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По предварительным планам, поезд метро будет уходить каждые полторы минуты, время путешествия между городами составит 23 минуты, вдвое меньше, чем в настоящее время через мост.

На сегодня существуют автомобильное и железнодорожное сообщение между городами через мост Эресунн, которые имеют общую пропускную способность в 1,3 млн человек. Пересечение пролива длится около часа.

Ожидается, что со строительством метро пассажиропоток увеличится до примерно 2,3 млн человек. По оценкам, проект обойдется в 30 млрд датских крон (4 миллиарда евро).