В США едет бывший топ-шпион КНДР для переговоров о встрече Трампа и Ким Чен Ына - СМИ

Чиновник отправился в США после визита в Пекин, вероятно, для переговоров с американскими официальными лицами.

Бывший глава северокорейского шпионского агентства и старший чиновник Ким Йон Чол едет в США.

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Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные южнокорейского агентства новостей Yonhap. Отмечается, что чиновник отправился в США после визита в Пекин, вероятно, для переговоров с официальными лицами США относительно возможного саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, передает espreso.tv.

"До этого Ким Йон Чол тесно сотрудничал в вопросе переговоров с Южной Кореей, поэтому его визит в США указывает на то, что подготовка к историческому саммиту продвигается вперед", - пишет Reuters.

До этого газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что 27 мая группа американских официальных лиц прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к саммиту с участием Трампа и Ким Чен Ына.