Трамп заявил о продуктивных переговорах относительно возобновления встречи с Ким Чен Ыном

09:20, 26 мая 2018
Мир
23
Дональд Трамп / REUTERS

Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возобновлении саммита, который, если состоится, скорее всего, останется в Сингапуре в намеченный день, 12 июня, и, если необходимо, будет продлен", - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Отказ от проведения саммита президент США пояснил открытой враждебностью, выказанной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

На саммите должны были обсуждаться условия денуклиаризации Северной Кореи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#КНДР#Ким Чен Ын#Дональд Трамп