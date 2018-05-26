Трамп заявил о продуктивных переговорах относительно возобновления встречи с Ким Чен Ыном

Трамп отметил, если удастся договориться о встрече, скорее всего она пройдет в Сингапуре 12 июня, как и намечалось.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах относительно возобновления встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возобновлении саммита, который, если состоится, скорее всего, останется в Сингапуре в намеченный день, 12 июня, и, если необходимо, будет продлен", - написал Трамп.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Отказ от проведения саммита президент США пояснил открытой враждебностью, выказанной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

На саммите должны были обсуждаться условия денуклиаризации Северной Кореи.