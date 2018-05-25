"Голова дракона": на пляже в Британии нашли загадочного морского монстра (фото)

Животное имеет скелет длиной 5 футов (1,52 м) с длинной головой и большой челюстью. Некоторые считают, что это кит, дельфин или морская свинья.

Таинственное существо вымыло на пляж полуострова Гауэр в графстве Гламорган (Уэльс, Великобритания). Эксперты пока не смогли подтвердить происхождение существа.

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Об этом сообщает ВВС.

Животное имеет скелет длиной 5 футов (1,52 м) с длинной головой и большой челюстью. Некоторые считают, что это кит, дельфин или морская свинья.

«Когда вы смотрите на него в первый раз, можно подумать, что это крокодил, но это, конечно, не так», - сказал эксперт Университета Суонси Дэн Форман.

Как сообщал УНИАН, в Индонезии поймали рыбу с человеческими зубами. На видео отчетливо видны человеческие зубы, когда рыбе открывают рот.