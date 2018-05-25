Путин перепутал Сенцова с Сущенко и заговорил об ограничении деятельности журналистов в Украине

При этом он удивился, почему французская пресса не задается вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине.

Президент Путин перепутал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко, а также заявил об ограничении деятельности журналистов в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Вы сейчас про Сенцова спросили. Вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность», - сказал Путин.

При этом он удивился, почему французская пресса не задается вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине.

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«Только что несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и его работу в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь – это странно», - сказал Путин.

«Давайте внимательно относится ко всем происходящим процессам в Европе, восточной, западной, на любых континентах», - добавил он.

Путин подчеркнул, что добросовестные и мужественные журналисты работают в условиях конфликтов подвергаются опасности и многие рискуют своей жизнью и даже погибают.

В свою очередь, Макрон заметил, что в ходе переговоров обсуждалась судьба Сенцова и российского режиссёра Кирилла Серебренникова.