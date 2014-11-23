В Тбилиси похоронили автора экономических реформ Грузии Каху Бендукидзе

В Тбилиси похоронили автора ключевых экономических реформ Грузии и большого друга Украины Каху Бендукидзе.

Почтить реформатора пришли почти две тысячи человек, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это были представители национальных делегаций, местные политики, общественные и культурные деятели и сотни студентов. Прощались с 58-летним политиком в кампусе основанного им Свободного университета.

Каха Бендукидзе был убежден, что реформирование страны должна продолжить образованная и патриотичная молодежь.

Читайте такжеНеопубликованное интервью Бендукидзе: Украина находится в особом состоянииПохоронили политика, согласно его завещанию, рядом с могилой матери.

Умер Каха Бендукидзе 13 ноября вскоре после перенесенной операции на сердце.