В Тбилиси похоронили автора экономических реформ Грузии Каху Бендукидзе
Каха Бендукидзе умер 13 ноября вскоре после операции на сердце.
В Тбилиси похоронили автора ключевых экономических реформ Грузии и большого друга Украины Каху Бендукидзе.
Почтить реформатора пришли почти две тысячи человек, говорится в сюжете ТСН.19:30.
Это были представители национальных делегаций, местные политики, общественные и культурные деятели и сотни студентов. Прощались с 58-летним политиком в кампусе основанного им Свободного университета.
Каха Бендукидзе был убежден, что реформирование страны должна продолжить образованная и патриотичная молодежь.
Читайте такжеНеопубликованное интервью Бендукидзе: Украина находится в особом состоянииПохоронили политика, согласно его завещанию, рядом с могилой матери.
Умер Каха Бендукидзе 13 ноября вскоре после перенесенной операции на сердце.