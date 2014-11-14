Порошенко выразил соболезнования по поводу смерти Бендукидзе

04:05, 14 ноября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования по поводу смерти грузинского реформатора Кахи Бендукидзе.

Бендукидзе / gurt.org.ua

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"От имени всего украинского народа выражаю искренние соболезнования родным и близким Кахи Бендукидзе, а также миллионам тех, для кого он был и останется двигателем больших изменений. R.I.P.", - написал президент.

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Напомним, Бендукидзе, по предварительной информации, умер от сердечного приступа.

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