Лукашенко перенес операцию на колене
20:22, 22 ноября 2014Мир
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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко провели операцию на коленном суставе. Как заявила журналистам пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, в настоящее время глава государства чувствует себя удовлетворительно и свои обязанности исполняет в полном объеме.
Александр Лукашенко / УНИАН
"Причиной операции стала спортивная травма, полученная во время одной из тренировок по хоккею. Операция была плановой, но из-за плотного, насыщенного графика президента провести ее ранее не представлялось возможным", - отметила пресс-секретарь, передает ТАСС.
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По ее словам, хирургическое вмешательство было проведено в Республиканском клиническом медицинском центре управления делами президента Белоруссии.
В настоящее время Лукашенко "чувствует себя удовлетворительно". "Он находится в своей загородной резиденции. Для реабилитации понадобится 3-4 дня. Свои обязанности президент выполняет в полном объеме", - сообщила Наталья Эйсмонт.
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