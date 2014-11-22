Лукашенко перенес операцию на колене

"Причиной операции стала спортивная травма, полученная во время одной из тренировок по хоккею. Операция была плановой, но из-за плотного, насыщенного графика президента провести ее ранее не представлялось возможным", - отметила пресс-секретарь, передает ТАСС.

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По ее словам, хирургическое вмешательство было проведено в Республиканском клиническом медицинском центре управления делами президента Белоруссии.

В настоящее время Лукашенко "чувствует себя удовлетворительно". "Он находится в своей загородной резиденции. Для реабилитации понадобится 3-4 дня. Свои обязанности президент выполняет в полном объеме", - сообщила Наталья Эйсмонт.