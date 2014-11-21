На Мадагаскаре 40 человек умерли от чумы
23:17, 21 ноября 2014Мир
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На Мадагаскаре произошла вспышка чумы, которая с начала августа унесла жизни 40 человек.
На Мадагаскаре 40 человек умерли от чумы / © UNIAN
Всего же на этом африканском острове зарегистрировано 119 случаев заражения чумой.
По данным Всемирной организации здравоохранения, существует риск быстрого распространения чумы в столице Мадагаскара Антананариву из-за высокой плотности населения и слабой системы здравоохранения.
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На данный момент там зафиксировали два случая заражения, один из которых закончился смертью.
В связи с этим ВОЗ рекомендует гражданам других государств воздержаться от поездок на Мадагаскар.
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