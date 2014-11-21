На Мадагаскаре 40 человек умерли от чумы

Всего же на этом африканском острове зарегистрировано 119 случаев заражения чумой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, существует риск быстрого распространения чумы в столице Мадагаскара Антананариву из-за высокой плотности населения и слабой системы здравоохранения.

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На данный момент там зафиксировали два случая заражения, один из которых закончился смертью.

В связи с этим ВОЗ рекомендует гражданам других государств воздержаться от поездок на Мадагаскар.