Лукашенко хочет стать ректором вуза

"Вот закончу свою карьеру, если здоровье будет, пойду преподавателем и с удовольствием буду преподавать", - сказал он, выступая на семинаре в Белорусском государственном педагогическом университета имени Максима Танка.

Об этом пишет ТАСС.

Президент добавил, что для него самая лучшая должность - это ректор вуза, он также был бы не против преподавать студентам.

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Лукашенко заявил о необходимости повышения престижа профессии педагога в белорусском обществе.

"Зарплатой здесь все не решим. Многие факторы влияют на то, что статус наставника сегодня недопустимо низок, играет свою роль в том числе и современная культура", - указал он.