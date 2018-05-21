Черногория заявила о возможности сооружения забора из колючей проволоки на границе с Албанией

01:02, 21 мая 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает DW, об этом сегодня заявил руководитель пограничной службы Черногории Воислав Драгович, выступая по государственному телевидению.

Драгович также обвинил власти Албании в том, что те, вопреки договоренностям, не принимают обратно тех беженцев, которым отказали в предоставлении убежища.

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Сейчас беженцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки пытаются попасть с помощью нового маршрута от границы с Грецией через Албанию, Черногорию и Боснию и Герцеговину в Хорватию, которая является членом ЕС, отмечает агентство.

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Теги: #граница#Черногория#забор#Албания