В Сети появились видео с места авиакатастрофы Boeing 737 на Кубе

На кадрах виден аэродром и столб черного дыма от разбившегося самолета.

СМИ опубликовали первые видеозаписи с места падения пассажирского самолета Boeing 737 на Кубе.

На кадрах виден аэродром и столб черного дыма от разбившегося самолета.

Видео: CiberCuba

Cubadebate‏ также публикует видео, на котором виден аэродром и дым на месте крушения.

Ранее УНИАН сообщал, что на Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737.

Позже стало известно, что в результате происшествия выжили три человека, однако один из них умер в госпитале.

Всего на борту находились 113 человек - 104 пассажира и 9 членов экипажа.