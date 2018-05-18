В Сети появились видео с места авиакатастрофы Boeing 737 на Кубе

23:24, 18 мая 2018
Мир
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Самолет разбился сразу после взлета / фото Vladimir Molina/ PL

На кадрах виден аэродром и столб черного дыма от разбившегося самолета.

Видео: CiberCuba

Cubadebate‏ также публикует видео, на котором виден аэродром и дым на месте крушения.

Ранее УНИАН сообщал, что на Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737. 

Позже стало известно, что в результате происшествия выжили три человека, однако один из них умер в госпитале.

Всего на борту находились 113 человек - 104 пассажира и 9 членов экипажа.

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Теги: #самолет#авиакатастрофа#Boeing#Куба