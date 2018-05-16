В Москве найден мертвым представитель "верхушки" партии Путина (фото)

Тело члена высшего совета "Единой России" Юрия Котлера нашли в его квартире с огнестрельным ранением в голову.

В Москве найден мертвым член высшего совета "Единой России" Юрий Котлер.

По данным Telegram-канала Mash, чиновник покончил с собой.

Тело Котлера обнаружили на его съемной квартире в центре Москвы. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

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"Тревогу подняла жена Котлера (она живет во Франции). Несколько дней Юрий не выходил на связь. У водителя были ключи от квартиры, и он решил проверить, всё ли в порядке, но дверь была закрыта изнутри. Тогда водитель вызвал полицию и спасателей, чтобы вскрыть замок. Там и нашли тело политика", – сообщается на канале.

В экспертный совет "Единой России" Котлер вошел в феврале текущего года. До этого он работал старшим вице-президентом ВТБ Банка, а также заместителем гендиректора ПАО "Новороссийский морской торговый порт".

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