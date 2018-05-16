Ученые расшифровали скрытые записи о сексе из дневника Анны Франк

Исследователи потратили два года, чтобы прочитать записи Анны Франк о том, как она "пристально изучала себя, свою сексуальность и мир вокруг".

Сотрудники дома-музея Анны Франк в Амстердаме объявили, что смогли узнать содержание двух страниц дневника девочки, которое оставалось тайной около 70 лет. Эти страницы заклеила сама Анна.

Как передает Meduza, в 2016 году, во время плановой проверки состояния дневника, исследователи решили использовать новые технологии и попробовать рассмотреть текст, спрятанный под слоем клейкой бумаги. Для этого страницы сфотографировали, подсветив сзади, а затем изображение обработали на компьютере. Вся работа заняла два года.

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Оказалось, что на скрытых страницах дневника Анна Франк размышляла о сексе, а также пересказывала шутки, услышанные ей от взрослых. "Я использую эту испорченную страницу, чтобы записать "неприличные" шутки", - говорится в дневнике. Всего на заклеенных страницах она написала четыре шутки и 33 строчки о сексуальном образовании и проституции. Еще пять фраз были ей зачеркнуты.

Записи датированы 28 сентября 1942 года; к этому моменту Анна Франк и ее семья уже два месяца скрывались от нацистов. В тот день рабочие ремонтировали туалет под комнатой, где пряталась семья Анны Франк, и девочке и ее близким нужно было вести себя очень тихо.

Анна Франк писала о сексе, отвечая на вопросы, которые задавал ей воображаемый собеседник: о половом акте, менструации и контрацепции. Как отметили исследователи, такая форма ведения дневника помогла ей преодолеть неловкость.

Половой акт Анна Франк описывает как «ритмичные движения» и добавляет: «мужчины считают эти действия очень приятными и страстно желают их. Женщины тоже, но меньше». Впрочем, девочка отмечает, что женщины могут заниматься сексом для удовольствия — и тогда используют контрацепцию.

Анна описывает и первую менструацию — которая, по ее словам, начинается около 14 лет. По мнению девочки, это «знак, что женщина созрела для отношений с мужчиной, но, разумеется, этого нельзя делать, пока не выйдешь замуж». Она также пишет, что мужчины могут получать секс за деньги: «Все мужчины, если они нормальные, ходят к женщинам. Такие женщины обращаются к ним на улицах, и они уходят вместе. В Париже для этого есть большие дома. Папа там был». Кроме этого Анна Франк намекает на то, что ее дядя Уолтер — гей.

В одной из записанных ей «неприличных шуток» говорится, что «все женщины из Вермахта приезжают в Нидерланды, чтобы солдатам было на чем спать». Другая описывает тяготы брака: «У одного мужчины была очень уродливая жена, и он не хотел с ней вступать в отношения, — пишет Анна Франк. — Однажды вечером он пришел домой и застал в постели жены своего друга. „Ему хочется, а мне приходится!“, — воскликнул мужчина».

Анна Франк завела дневник 12 июня 1942 года, в день своего 13-летия, и вела его на протяжении двух лет - пока ее семья скрывалась в убежище, оборудованном в задней части дома на набережной Амстердама. 4 августа 1944 года Франк с семьей арестовали и отправили в концентрационный лагерь Вестерборк, а затем в Освенцим. Осенью того же года Анну и ее старшую сестру Марго перевели в лагерь Берген-Бельзен, и там они умерли. Единственным выжившим родственником Анны Франк был ее отец; в 1947 году он опубликовал сохранившийся дневник дочери. Впоследствии книгу перевели на более чем 60 языков, она стала бестселлером.

Как сообщал УНИАН, ранее были обнаружены документы о сотрудничестве выдающегося психиатра Аспергера с нацистами.