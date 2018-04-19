Обнаружены документы о сотрудничестве выдающегося психиатра Аспергера с нацистами

Сам Аспергер в прошлом заявлял, что, наоборот, защищал своих пациентов от преступлений нацистского режима.

Как следует из недавно найденных документов, детский психиатр Ганс Аспергер, именем которого называется одна из форм аутизма, активно сотрудничал с программой нацистов по "эвтаназии". Факты сотрудничества зафиксированы в архивах нацистской партии и медицинских архивах.

Как передает Русская служба Би-би-си, из документов следует, что доктор Аспергер снискал доверие партии, рекомендуя пациентов для печально известной венской клиники "Ам Шпигельгрунд", куда отправляли детей, признанных неизлечимо больными и умственно или физически неполноценными.

В клинике этих детей систематически убивали. В "Ам Шпигельгрунд" в военное время в рамках нацистской программы умерщвления под кодовым названием Т4 были убиты 789 детей.

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Сам Аспергер в прошлом заявлял, что, наоборот, защищал своих пациентов от преступлений нацистского режима.

Инкриминирующие архивы нашел австрийский историк медицины Эрвиг Чех. О его находке сообщается в научном журнале Molecular Autism.

Профессор Аспергер, пишет Чех, "сумел оказаться полезным нацистскому режиму и получал карьерные возможности в обмен на демонстрацию лояльности".

Журнал также поместил комментарий, написанный несколькими учеными из Кембриджского университета, в котором говорится, что Аспергер "по доброй воле стал шестеренкой в нацистской машине смерти" и "был глазами и ушами Третьего Рейха".

Сам Аспергер в нацистской партии не состоял.

В своей речи в Венском университете в 1980 году, незадолго до смерти в возрасте 74 лет, Аспергер говорил, что за ним охотилось гестапо из-за того, что он отказывался передавать секретной полиции данные детей-пациентов.

Как сообщал УНИАН, в Бразилии нашли применение скелету нацистского врача.