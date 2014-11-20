Завтра Порошенко и Байден сделают заявления для СМИ
15:14, 20 ноября 2014Политика
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Завтра в 14.30-14.50 президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден сделают заявления для представителей украинских, американских и иностранных средств массовой информации (холл перед Залом государственных мероприятий, 2-й этаж, Администрация президента Украины).
Президент Украины и вице-президент США сделают заявления для СМИ / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, аккредитованные представители СМИ приглашаются на 13.30. Вход - со стороны ул. Лютеранской.
Аккредитация представителей СМИ проводится сегодня до 18.00 по телефонам (044) 255-65-51 и 255-68-67.
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