Завтра Порошенко и Байден сделают заявления для СМИ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, аккредитованные представители СМИ приглашаются на 13.30. Вход - со стороны ул. Лютеранской.

Аккредитация представителей СМИ проводится сегодня до 18.00 по телефонам (044) 255-65-51 и 255-68-67.

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