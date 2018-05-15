ЕС готовит ответ США на возможные санкции против европейских компаний из-за Ирана

ЕС обсуждает с Белым домом весь комплекс вопросов, чтобы понять, какие именно шаги намерены предпринять США по отношению к европейским компаниям.

Страны Евросоюза разработают ответные меры на возможные санкции со стороны США.

Об этом посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан заявил во время выступления в экспертном центре Atlantic Council в Вашингтоне, передает РБК.

По его словам, ЕС будет работать над защитой европейских компаний от последствий возможных ограничительных мер, о которых Вашингтон объявил после выхода из ядерной сделки с Ираном.

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"Мы должны будем рассмотреть, как справиться с негативным эффектом первичных или вторичных санкций, которые могут быть восстановлены США и которые способны затронуть европейские фирмы. Мы будем работать над вариантами для защиты экономических операторов ЕС от возможных экстерриториальных эффектов от санкций, который вводят США", - сказал О'Салливан.

Он отметил, что сейчас ЕС обсуждает с Белым домом весь комплекс вопросов, чтобы понять, какие именно шаги намерены предпринять США по отношению к европейским компаниям. При этом в Брюсселе намерены придумать ответные меры.

"Мы будем обсуждать в Брюсселе на этой неделе, как мы можем ответить на это. Речь идет не только о возможности европейских компаний вести бизнес с Ираном. Там есть и другие - Китай, Индия, Россия", - заверил О'Салливан.

Он также сказал, что Евросоюз намерен соблюдать условия сделки с Ираном несмотря на то, что из нее вышли США.

Ранее УНИАН сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье допустил возможность введения санкций против европейских компаний в связи с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана.

Напомним, во вторник, 8 мая, Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США еще пожалеют о решении выйти из ядерного соглашения, и Иран будет решительно противостоять давлению США с целью ограничить влияние Тегерана в регионе.

Трамп со времен избирательной кампании 2016 года резко критикует ядерное соглашение между Ираном и шестью ведущими государствами мира. Он обвиняет Иран в нарушении «духа» этого соглашения, потому что Иран поддерживает военизированные группировки на Среднем Востоке и продолжает реализовывать программу по разработке баллистических ракет.

Ранее министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали Трампа не выходить из многостороннего ядерного соглашения с Ираном.

Соглашение, подписанное в 2015 году во времена президентства в США Барака Обамы, предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения (его подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает «исключение» из их действия.