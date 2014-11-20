США рассмотрят возможность поставки оружия Украине

Об этом сообщил будущий заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, сообщает DW.DE со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеУ Украины появился шанс получить оружие от США

Во время выступления в конгрессе по случаю своего выдвижения на эту должность он отметил, что администрация американского президента рассматривает варианты пересмотра своей политики отказа от помощи Киеву.

По словам Энтони Блинкена, укрепление боеспособности украинских войск за счет поставок оборонительного вооружения заставит Россию отказаться от дальнейших действий, которые грубо нарушают минские соглашения. Энтони Блинкен отметил, что в ближайшее время Украину посетит вице-президент США Джо Байден для обсуждения вопроса поставки в страну вооружения. При этом Энтони Блинкен отказался открыто ответить на вопрос, одобряет ли он сам экспорт американского оружия в Украину.