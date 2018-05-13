Неизвестный напал с ножом в центре Парижа: погибли два человека, еще восемь - получили ранения

Нападение произошло во втором округе Парижа. Имя нападавшего и его мотивы пока неизвестны.

В результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека.

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Об этом сообщает телеканал BFMTV.Еще восемь человек получили ранения. Нападение произошло во втором округе Парижа.

Имя нападавшего и его мотивы пока неизвестны.

В серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года — на стадионе, в театре «Батаклан» и еще нескольких точках города — погибли около 130 человек.