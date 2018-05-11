Сурков лишится должности помощника Путина из-за провала в Украине - росСМИ
Помощник президента РФ Владислав Сурков, который отвечает за украинское направление и сотрудничество с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, может оставить свой пост по итогам перестановок в администрации Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК.
Об этом рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю, и три источника, близких к управлению социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (управление курирует Сурков).
Источники РБК называют разные причины возможной отставки Суркова. В частности, в Кремле недовольны тем, что "стратегия на украинском направлении в целом зашла в тупик, минские соглашения не выполняются, каких-либо прорывов в обозримой перспективе не предвидится".
"При нашей жизни проблемы с "ДНР" и "ЛНР" не решить, это вопрос следующих поколений", - добавляет источник, близкий к Кремлю.
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При этом опрошенные чиновники утверждают, что дело не в личности Владислава Суркова, а в том, что результаты никому не удастся изменить.
Также источники сообщают, что еще одной причиной увольнения являются конфликты Суркова с другими ведомствами, где "считали, что он вмешивается не в свои дела". Фактами могут служить спор с силовиками, в частности со службой оперативной информации и международных связей ФСБ, которая отвечала за контрразведку на территориях оккупированного Донбасса. Именно работники этой структуры якобы поддерживали главаря луганских террористов Леонида Пасечника в его конфликте с Игорем Плотницкий, которого поддерживал советник Путина.
При этом есть информация, что Сурков и сам намерен покинуть пост. По словам близкого к российского чиновника директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, помощник президента скорее всего не останется в Кремле.
"Не знаю, как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве", - сказал политолог.