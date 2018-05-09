Появились подробности истории с ветераном, которого оттолкнула охрана Путина на параде в Москве (фото, видео)
18:55, 09 мая 2018Мир
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Нельзя исключить того, что инцидент был постановочным, так как Путин моментально подошел к ветерану.
Скорее всего, инцидент был постановочным / фото Лентач
Ветеран, которого жестко оттолкнула охрана российского президента, не впервые встречается с Путиным на параде ко Дню победы.
СМИ нашли фотодоказательства того, что ветеран не впервые встречается с главой российского государства: до этого они виделись как минимум два раза: 9 мая 2016-го и 9 мая 2017 года. Соответствующие снимки опубликовал в Telegram-канале "Лентач".
фото Лентач
Как сообщал УНИАН, во время парада Победы в Москве один из сотрудников Федеральной службы охраны жестко оттолкнул ветерана-генерала, когда тот приблизился к Путину.
Нельзя исключить того, что инцидент был постановочным, так как Путин моментально подошел к ветерану, извинился и пригласил идти с ним рядом, продемонстрировав тем самым несвойственную российскому президенту "человечность".
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