Появились подробности истории с ветераном, которого оттолкнула охрана Путина на параде в Москве (фото, видео)

Нельзя исключить того, что инцидент был постановочным, так как Путин моментально подошел к ветерану.

Ветеран, которого жестко оттолкнула охрана российского президента, не впервые встречается с Путиным на параде ко Дню победы.

СМИ нашли фотодоказательства того, что ветеран не впервые встречается с главой российского государства: до этого они виделись как минимум два раза: 9 мая 2016-го и 9 мая 2017 года. Соответствующие снимки опубликовал в Telegram-канале "Лентач".

Как сообщал УНИАН, во время парада Победы в Москве один из сотрудников Федеральной службы охраны жестко оттолкнул ветерана-генерала, когда тот приблизился к Путину.

Нельзя исключить того, что инцидент был постановочным, так как Путин моментально подошел к ветерану, извинился и пригласил идти с ним рядом, продемонстрировав тем самым несвойственную российскому президенту "человечность".