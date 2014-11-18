Путин раскритиковал российские сериалы

"Сейчас сериалы - есть что-то получше, что-то похуже, но в целом пока уровень, на мой взгляд, не очень хороший, - сказал он, отвечая на вопросы участников форума ОНФ. - Я никого не хочу царапнуть или задеть - мне некогда, конечно, особо смотреть, может быть, я и ошибусь, но качество наших сериалов не намного лучше качества латиноамериканских, хотя там у них всегда какая-то страшная, сумасшедшая любовь, а у нас одни детективы".

Об этом пишет ТАСС.

"Хорошо, вот был детектив, который когда-то Станислав Сергеевич (Говорухин - режиссер) нам всем подарил - "Место встречи изменить нельзя", - напомнил Путин. - Это, знаете, действительно, несмотря на то, что жанр простой, сделано как мастерски. Золотой фонд наш кинематографии".

Путин выразил надежду, что набор российских сериалов будет увеличиваться.

Напоминаем, что российские фильмы и сериалы могут исчезнуть с эфиров украинских телеканалов, поскольку содержат элементы пропаганды и создания героического образа российского солдата.

Также, Госкино запретило 69 фильмов и сериалов с Пореченковым, который стрелял на Донбассе вместе с террористами из пулемета.