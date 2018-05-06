В Лондоне подстрелили двух парней 12 и 15 лет

Пострадавших парней госпитализировали, подробности об их состоянии пока не известны.

На северо-западе Лондона были подстрелены два ребенка в возрасте 12 и 15 лет.

Инцидент произошел в районе Велдстон в воскресенье, 6 мая, пишет The Telegraph.

Читайте такжеВ Китае мужчина зарезал 7 школьников, еще 12 получили ранения

Пострадавших парней госпитализировали, подробности об их состоянии пока не известны.

Информация о ранении 15-летнего парня на Хай Стрит поступила полиции в 13:17 по местному времени, а через две минуты было получено сообщение от медиков, что на другой локации неподалеку от первой был ранен 12-летний парень.

Полиция расследует, связаны ли оба инцидента. Пока никто не арестован и никакого огнестрельного оружия вблизи мест преступлений не найдено.

Ранее УНИАН сообщал, что в Лондоне трех прохожих госпитализировали в больницу после того, как их облили неизвестным "токсичным веществом".

Правоохранители пока не сообщили, каким именно веществом облили пострадавших, но уточнили, что оно является "токсичным", а не кислотой.