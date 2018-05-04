"Вероятность утечки веществ за пределы лаборатории нулевая": в Чехии подтвердили производство яда семейства "Новичок"

Военные настаивают на том, что исследования не ставили целью получение боевых образцов, а синтетические соединения были уничтожены сразу по завершении научных действий.

В правительстве Чехии подтвердили обнародованные президентом Милошем Земаном данные о синтезе ядовитых веществ группы "Новичок" в стране. Ранее слухи об этом отрицались.

Об этом сообщает ТСН. Министерство обороны сообщило, что синтез микродоз ядовитых веществ А230, зарин и табун происходил в ее лаборатории с целью опытов и отработки мероприятий химической защиты. "Вещества, которые в СМИ называют веществами семейства "Новичок", в том числе A230, являются потенциально ядовитыми химическими веществами, идентификация которых является частью подготовки чешских антихимических военных частей", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Военные настаивают на том, что исследования не ставили целью получение боевых образцов, а синтетические соединения были уничтожены сразу по завершении научных действий. "Это так называемый микросинтез, который не рассматривается как производство согласно международной конвенции", - заявили в минобороны. Чешские армейцы говорят, что вероятность утечки веществ за пределы лаборатории нулевая.

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МИД страны добавляет, что на проведение этих исследований было своевременно получено разрешение от Организации по запрету химического оружия, а объемы производимой с научной целью вещества измеряются миллионной долей грамма. Вместе с тем дипломаты отметили, что при атаке в Солсбери 4 марта использовали нервно-паралитическое вещество А234, но не А320, как в лаборатории в Брно.

О том, что в Чехии производили и тестировали нервно-паралитическое вещество А230, которую можно отнести к семейству "Новичок", накануне рассказал президент страны Милош Земан.