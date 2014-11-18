Власти Гонконга начали разбирать баррикады (фоторепортаж)

Как сообщает Русская служба Би-би-си, принятое ранее судебное постановление позволяет им расчистить только этот район.

Читайте такжеОбама отрицает причастность США к протестам в ГонконгеГлава одной из протестных групп Джошуа Вонг заявил, что демонстранты позволят полиции разобрать баррикады в этой зоне, но отметил, что если полиция примется и за другие занятые активистами районы, то это будет "очень печально".

В Гонконге с сентября продолжаются демонстрации в поддержку демократических реформ.

Активисты недовольны решением властей КНР проводить отбор кандидатов на выборах администрации Гонконга, которые пройдут в 2017 году, и требуют прямых переговоров с Пекином.