Власти Гонконга начали разбирать баррикады (фоторепортаж)
08:14, 18 ноября 2014Мир
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Власти Гонконга приступили к разбору баррикад возле здания правительства.
REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-би-си, принятое ранее судебное постановление позволяет им расчистить только этот район.
Читайте такжеОбама отрицает причастность США к протестам в ГонконгеГлава одной из протестных групп Джошуа Вонг заявил, что демонстранты позволят полиции разобрать баррикады в этой зоне, но отметил, что если полиция примется и за другие занятые активистами районы, то это будет "очень печально".
В Гонконге с сентября продолжаются демонстрации в поддержку демократических реформ.
Активисты недовольны решением властей КНР проводить отбор кандидатов на выборах администрации Гонконга, которые пройдут в 2017 году, и требуют прямых переговоров с Пекином.
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