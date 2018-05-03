В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ: появились фото с места поисков обломков

Опубликованы фото с места поисков обломков рухнувшего в Средиземное море Су-30СМ ВКС РФ.

Эвакуация рухнувшего в Сирии российского истребителя Су-30СМ со дна моря затягивается и усложняется тем, что самолет нес противокорабельные ракеты.

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Об этом в Telegram сообщает Wargonzo, ссылаясь на источники. Отмечается, что при патрулировании акватории на предмет чужих судов такими ракетами оснащают все истребители.

Также издание опубликовало фото с места поисков обломков рухнувшего в Средиземное море Су-30СМ ВКС РФ.

Как сообщал УНИАН, российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение над акваторией Средиземного моря 3 мая после взлета с аэродрома Хмеймим. В результате оба пилота погибли. По предварительной информации Минобороны России, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель самолета.