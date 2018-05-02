В Эстонии начинаются крупнейшие в истории страны военные учения

Учения сосредоточатся на территориальной обороне и будут проходить в три стадии.

Международные военные учения с участием 13 тыс. военных из 16 стран начинаются сегодня в Эстонии.

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Учения Siil-2018 («Еж-2018») продлятся до 14 мая и являются крупнейшими в этой стране со времени провозглашения независимости в 1991 году. Часть учений будет проходить и в соседней Латвии, передает радио Свобода.

Помимо эстонских военных, участие в совместных учениях также должны принять около двух тысяч военных из 15 стран – США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Польши, Украины, Финляндии, Швеции, Дании, Бельгии, Ирландии, Латвии, Литвы и Грузии.

Учения сосредоточатся на территориальной обороне и будут проходить в три стадии.

Эстония, Латвия и Литва, которые являются членами НАТО и Евросоюза, неоднократно выражали обеспокоенность намерениями России в регионе, особенно после аннексии Москвой украинского Крыма в марте 2014 года.