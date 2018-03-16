Премьер Эстонии отменил визит в Россию в связи с "делом Скрипаля"

Премьер Эстонии должен был посетить Красноярск, где с 16 по 21 мая будут проходить Дни эстонской культуры.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отменил запланированную в мае рабочую поездку в Россию.

Об этом заявил руководитель пресс-службы эстонского правительства Урмас Сеавер, передает Delfi.

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"В свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск", - заявил он.

Сеавер уточнил, что Ратас должен был посетить Красноярск, где с 16 по 21 мая будут проходить Дни эстонской культуры.

По словам главы пресс-службы эстонского кабмина, премьер-министр в этом году уже принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию ​Эстонской Республики, которые проходили в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в критическом, но "стабильном" состоянии. Также в серьезном состоянии находится работник полиции, который первым пытался оказать им помощь.