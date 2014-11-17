Свое величие Россия должна бы доказывать успехами, а не вызыванием страха у соседей - Коморовский

Об этом президент Польши Бронислав Коморовский заявил в интервью чешскому информационному телеканалу ČT24, передает Радио Свобода.

«Такой России я боюсь», - сказал он.

«Россия - великая держава, которая может свои масштабы доказывать разными путями. Я бы хотел, и об этом говорю искренне, чтобы Россия это определяла модернизацией и экономическим развитием, способностью сотрудничать с соседними странами», - сказал он.

Читайте такжеКрым и Донбасс остаются частью Украины - Коморовский

Коморовский напомнил, что Россия примирилась с тем, что членами Европейского союза и НАТО стали Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, страны Балтии, хотя перед тем заявляла, что никогда с этим не смирится. Значит и «западные амбиции Украины» Россия должна была бы принять во внимание, отметил президент Польши.

Он также считает, что когда успешная Украина убедит российскую общественность в том, что в Украине жить становится лучше, то и Россия будет также стремиться этого достичь. «Только тогда откроется возможность модернизировать российское государство. Тогда Россия станет другой», - считает он.

Также в воскресенье президент Польши принимал участие в саммите «Вышеградской группы», на который пригласили и президента Украины Петра Порошенко.