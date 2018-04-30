Опрос: четверть россиян не знает о новых санкциях США

Треть россиян убеждены, что отмена ответных санкций против Запада положительно отразится на состоянии российской экономики.

Почти 23 процента российских респондентов признались, что впервые столкнулись с информацией о новых санкциях Вашингтона в отношении бизнесменов и чиновников из РФ лишь в ходе самого опроса, в котором приняли участие. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования по заказу фонда Общественное мнение, обнародованные в воскресенье, 29 апреля.

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Как передает DW, еще 44 процента рассказали социологам, что "слышали" об этих штрафных мерах, и только 32 процента с уверенностью отметили, что "знают" о данных шагах американской администрации.

При этом наибольшее количество участников опроса (34 процента) убеждены, что отмена ответных санкций против Запада положительно отразится на состоянии российской экономики. В обратном уверены 16 процента респондентов..

Опрос проводился 22 апреля этого года. В нем приняли участие 1 500 респондентов из 104 населенных пунктов России.

Как сообщал УНИАН, ранее сенатор США призвал Госдеп внести Россию в список стран-спонсоров терроризма.