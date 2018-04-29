Встреча с Ким Чен Ыном состоится в течение ближайших трех или четырех недель - Трамп

Он также подчеркнул, что "это будет очень важная встреча".

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели.

"Я думаю, у нас будет встреча в течение следующих трех или четырех недель", - сказал Трамп. Он также подчеркнул, что "это будет очень важная встреча", передает Reuters.

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Ранее Трамп заявлял, что встреча с Ким Чен Ыном планируется в мае или в начале июня и выразил надежду о достижении соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи). После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года. В частности, главы государств подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.