Трамп встретил Меркель в Белом доме поцелуем в обе щеки и заявил об "удивительных отношениях"

В начале встречи Трамп похвалил свои отношения с Меркель. "У нас удивительные отношения", - сказал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 27 апреля, прибыла в белый дом для переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Как передает DW.com, лидер США поприветствовал канцлерку, расцеловав ее в обе щеки. Встреча и совместная пресс-конференция двух лидеров продлятся менее трех часов. После переговоров Меркель полетит в Германию.

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"Жду с нетерпением сегодняшней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Так много надо обсудить, так мало времени! Это будет хорошо для обеих наших замечательных стран!", - написал Трамп в Twitter за несколько часов до встречи с канцлером.

В начале встречи Трамп похвалил свои отношения с Меркель. "У нас удивительные отношения", - цитирует американского президента информагентство dpa. По его словам, отношения были такими с начала, однако некоторые люди этого не заметили. Трамп назвал Меркель "необычной женщиной" и еще раз поздравил ее с победой на выборах в Бундестаг в сентябре 2017 года.

Меркель ответила, что формирование правительства в Германии продолжалось некоторое время, и добавила, что для нее очень важно осуществить первый визит за пределами Европы в Вашингтон (от начала четвертого срока пребывания Меркель на посту канцлера - Ред.) и углубить сотрудничество Германии с США.

Накануне встречи Трамп сообщил, что одной из тем переговоров будет многосторонняя ядерная сделка с Ираном. "Я знаю, что у нас будет очень хорошая дискуссия относительно Ирана", - цитирует президента США информагентство Reuters. Трамп добавил, что не знает, удастся ли сторонам прийти к определенной договоренности.