45 европарламентариев выступили за введение санкций против окружения Путина

В письме говорится, что запроваджены после аннексии Крыма санкции в отношении России оправдали себя и помогли отпугнуть руководство России от дальнейшей территориальной экспансии в Украине".

Группа депутатов Европарламента предлагает ввести санкции против близкого окружения президента России Владимира Путина и предприятий, связанных с Кремлем.

Соответствующее обращение к главам стран-членов ЕС, президенту Европейского совета Дональду Туску и другим руководителям ЕС инициировал литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, пишет Delfi.lt.

"Мы предлагаем ввести новые санкции, которые были бы направлены на тех российских магнатов и олигархов, которые, стремясь помочь Владимиру Путину в его антидемократической деятельности, занимаются отмыванием нелегальных денег в государствах-членах Евросоюза", - говорится в обращении.

По данным Ауштрявичюса, обращение уже подписали 45 европарламентариев из основных фракций.

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В письме говорится, что введенные после аннексии Крыма санкции в отношении России оправдали себя и помогли отпугнуть руководство России от дальнейшей территориальной экспансии в Украине".

В обращении отмечается, что несмотря на это Россия продолжает игнорировать свои обязательства по Минским соглашениям, остается на занятых территориях Украины и Грузии, предоставляет огромную военную поддержку сирийскому режиму, а отравление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании "продемонстрировало жестокость Кремля и несоблюдение им международных соглашений и правовых актов".

"Поэтому мы, члены ЕП, абсолютно убеждены в том, что до тех пор, пока агрессивное поведение Кремля не изменится, к связанным с режимом конкретным лицам и бизнесу России должны быть введены и применяться дополнительные санкции", - говорится в обращении.

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.