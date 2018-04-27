В Брюсселе началась встреча глав МИД всех 29 стран-членов НАТО (видео)

На первой сессии - ситуация в Южном соседстве Альянса.

В Брюсселе началось заседание министров иностранных дел стран-членов, которое в последний раз проходит в помещении старой штаб-квартиры Североатлантического альянса.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, этими словами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл утреннюю сессию заседания.

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Он отметил, что на этой сессии союзники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Африке и сосредоточатся на усилиях, направленных на установление стабильности и борьбу с терроризмом.

«Мы будем продолжать нашу подготовку к тренировочной миссии в Ираке, которая будет основана на нашем саммите в июле. Мы будем говорить, что еще мы можем сделать для сотрудничества с Иорданией, Тунисом и другими партнерами в регионе. Мы также будем обсуждать, как НАТО и Европейский Союз могут дальше работать сообща для продвижения стабильности в нашем Южном соседстве», - детализировал Столтенберг.