В Брюсселе началась встреча глав МИД всех 29 стран-членов НАТО (видео)
В Брюсселе началось заседание министров иностранных дел стран-членов, которое в последний раз проходит в помещении старой штаб-квартиры Североатлантического альянса.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, этими словами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл утреннюю сессию заседания.
Читайте такжеНАТО не вернется к привычным отношениям с РФ до выполнения «Минска» и возвращения Крыма Украине
Он отметил, что на этой сессии союзники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Африке и сосредоточатся на усилиях, направленных на установление стабильности и борьбу с терроризмом.
«Мы будем продолжать нашу подготовку к тренировочной миссии в Ираке, которая будет основана на нашем саммите в июле. Мы будем говорить, что еще мы можем сделать для сотрудничества с Иорданией, Тунисом и другими партнерами в регионе. Мы также будем обсуждать, как НАТО и Европейский Союз могут дальше работать сообща для продвижения стабильности в нашем Южном соседстве», - детализировал Столтенберг.