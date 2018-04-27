Болгария станет следующим членом еврозоны – еврокомиссар

Еврокомиссар отметил, что Болгария, самый бедный член ЕС, должна работать над укреплением своей экономики, подчеркнув, что присоединение к еврозоне должно быть "активом, а не шоком".

Болгария станет 20-м членом еврозоны, но не должна спешить с этим процессом, заявил в пятницу еврокомиссар по экономике и финансовым вопросам Пьера Московиси.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, прибыв на неофициальную встречу министров финансов ЕС в Софии, Московиси сказал, что балканская страна должна оставаться "хладнокровной" и работать над критериям присоединения.

"Болгария станет следующим членом еврозоны, не сомневаюсь в этом", - сказал он журналистам.

"Но нам нужно подготовить это методично и тщательно, и нам не нужно спешить, потому что, если мы будем спешить, то присоединение к еврозоне будет не идеальным", - сказал он.

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Московиси отметил, что Болгария, самый бедный член ЕС, должна работать над укреплением своей экономики, подчеркнув, что присоединение к еврозоне должно быть "активом, а не шоком".

Болгария, которая привязала свою валюту лев к евро, соответствует формальным критериям для принятия единой валюты ЕС. Она ведет расчетливую фискальную политику и удерживает инфляцию.

Но ВВП Болгарии на душу населения составляет всего 49% от среднего показателя по ЕС. Это значительно ниже показателя государств-членов еврозоны. Многие обвиняют в этом этого уровень в коррупции, которая отпугивает инвесторов.

Как сообщалось, Болгария, опираясь на свои хорошие макроэкономические показатели, планирует до конца июня подать заявку на присоединение к европейскому механизму валютных курсов (ERM-2), чтобы впоследствии внедрить евро.