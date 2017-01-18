Это станет национальным позором - президент Болгарии предостерег страну от возможной потери председательства в ЕС

Болгария рискует потерять возможность председательства в Евросоюзе. Об этом в своей последней речи заявил президент страны Росен Плевнелиев, каденция которого заканчивается на этой неделе, передает Euractiv.

Плевнелиев заявил, что такой сценарий для страны возможен в случае «ее содействия в распаде Союза (ЕС, - ред.)».

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«Это станет национальным позором, но это возможно», - сказал он сегодня во время речи в парламенте стране.

Отмечается, что это станет первым для Болгарии председательством в ЕС, планируется что это произойдет в первом полугодии 2018 года.

Ранее, президент Болгарии Росен Плевнелиев предостерег своего преемника Румена Радева от признания аннексии Крыма Россией.

«Тезисы, что согласно закону Крым является украинским, однако в действительности является русским, потому что Россия поставила там свой флаг (...) не разделяет ни один из европейских лидеров. Не разделяю ее также и я. Президент Радев после вступления на должность должен очень внимательно изучить этот вопрос. Я помогу ему своими аргументами. Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, должны существовать правила, и все мы должны их уважать», - подчеркнул Плевнелиев.

Будущий президент Болгарии неоднократно говорил, что надо учитывать, что Крым является уже территорией России.