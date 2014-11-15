В Белграде совершено покушение на сербского экс-министра

В Белграде совершено покушение на сербского магната и экс-министра правительства Сербии Милана Бэко. Он доставлен в больницу с ранениями, прооперирован. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Есть угроза для жизни, передает Радио Свобода.

По информации полиции, в 53-летнего бизнесмена выстрелили 3 раза около его дома в пригороде сербской столицы. Разыскиваются два подозреваемых. Блокированы все дороги в Белграде и окрестностях.

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Милан Бэко известен как человек, который совмещал бизнес с политикой в первой половине 1990-х годов, когда на территории Югославии шла война и страна была под международными санкциями. Бэко широко пользовался своими политическими и деловыми связями, чтобы наращивать состояние до и после падения режима экс-президента Югославии Слободана Милошевича.

Как отмечают РИА Новости, Милан Бэко, 53-летний уроженец Черногории, неофициально считается одним из богатейших людей Сербии.

Предполагается, что обстоятельства покушения помогут прояснить записи с камер видеонаблюдения в этом квартале.